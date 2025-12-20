UNIVERSITAT
La selectivitat del setembre s’avançarà al mes de juliol el 2027
Igual que a la resta de l’Estat, i permetrà avançar la matrícula universitària
Les proves d’accés a la universitat d’aquest curs se celebraran els dies 9, 10 i 11 de juny i la convocatòria extraordinària per als que no es van presentar a l’ordinària o els que vulguin pujar nota estan programades per al 2, 3 i 4 de setembre. El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar ahir aquestes dates i va anunciar que a partir del 2027 ja no hi haurà selectivitat de setembre com fins ara, sinó que la convocatòria extraordinària s’avançarà al mes de juliol, com ja fan la resta de comunitats de l’Estat i per alinear-se amb el calendari de totes les etapes educatives.
Aquest canvi permetrà avançar també algunes setmanes la preinscripció universitària, així com les assignacions de setembre, i la matrícula a les universitats també es podrà tancar abans.
D’aquesta manera, els estudiants que es presentin a la convocatòria extraordinària podran examinar-se i conèixer els resultats abans de l’agost i començaran el curs universitari com la resta de l’alumnat, a mitjans de setembre.
En l’última convocatòria extraordinària del setembre passat es van matricular 8.237 estudiants a tot Catalunya, la qual cosa representa un 18,5 per cent del total d’inscrits en l’ordinària de juny, en la qual n’hi va haver 44.388.
A Lleida, es van matricular 541 estudiants en la de setembre, xifra que suposa el 22% dels 2.456 de la de juny, entre la capital, la Seu d’Urgell, Vielha, Tremp i Tàrrega. D’aquests últims, van aprovar un 94,55%, el percentatge més baix de les quatre demarcacions.
Així mateix, el Consell Interuniversitari va indicar que no estan previstos canvis en els continguts de les proves i els criteris de correcció de la selectivitat d’aquest curs. En l’anterior es va estrenar un nou model en el qual per primera vegada tots els exercicis van ser obligatoris, sense possibilitat de descartar-ne alguns o optar entre dos models d’examen.
P
La facultat d’Educació de la Universitat de Lleida (UdL) ha començat a instal·lar 130 pictogrames per facilitar l’accessibilitat a persones amb trastorn de l’espectre autista, discapacitat intel·lectual, gent gran, nens i persones que no coneixen el català.
Els pictogrames van ser escollits i adaptats per l’alumnat del grau de Primària-menció de necessitats educatives especials i validat per l’escola Plançó. De moment, se n’han col·locat una dotzena a la primera planta del centre, a l’entrada d’aules, seminaris, despatxos i serveis, i està previst completar la instal·lació al gener.