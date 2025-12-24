Adjudicat a Ilnet el contracte de neteja i recollida d’escombraries de Lleida
Es tracta de l'actual concessionària, formada per la UTE Romero Polo-Valoriza, que ha aconseguit 90 punts, davant dels 86 de la següent oferta
L'ajuntament de Lleida ha adjudicat a Ilnet, formada per la Unió Temporal d’Empreses Romero Polo-Valoriza, el nou contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries de la ciutat, segons han confirmat a SEGRE fonts municipals. D'aquesta manera, l'actual concessionària es continuarà encarregant del servei els pròxims deu anys. Tal i com va avançar SEGRE, Ilnet ha aconseguit la millor valoració en l’apartat tant econòmic com tècnic. En total, ha sumat 90 punts en el concurs, davant dels 86 de la següent oferta.
Una concessió per 10 anys que han acabat sent 20
L’actual concessió va ser adjudicada el 2006 a l’UTE formada llavors per Romero Polo i Sufi. La vigència era de 10 anys i acabava el març del 2016, però el març del 2015 el ple, amb majoria absoluta del PSC, va aprovar per unanimitat, amb els vots també de CiU i PP, una pròrroga de dos anys. En el següent mandat, amb un govern en minoria del PSC, el febrer del 2018 es va aprovar una altra prolongació del contracte de sis anys, a l’aconseguir els socialistes el suport de Ciutadans i PP.
L’argument bàsic va ser que era necessària per a la posada en marxa del servei de recollida d’escombraries porta a porta, que es va implantar per primera vegada a Ciutat jardí i Vila Montcada a finals d’aquell any, amb la previsió d’aplicar-la més endavant a Balàfia i Pardinyes.
Ja en l’actual mandat, es va donar llum verda a una altra pròrroga fins a finals d’aquest any arran d’un acord entre el govern socialista i Junts. Finalment, fa un mes es va aprovar l’última, fins al proper 16 de març, per donar temps a la formalització del nou contracte, després que l’oposició forcés el govern a retallar la que havia proposat, fins al 30 d’abril. Així, una concessió per 10 anys ha durat el doble, 20. Aquesta és una de les causes que la maquinària del servei hagi quedat obsoleta.
Joan Martí Alegret