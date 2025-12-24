POLÍTICA
L’oposició tomba el pressupost i Larrosa se sotmetrà a una qüestió de confiança
El PSC es va quedar sol donant suport als comptes i el dia 31 hi haurà un ple per reprovar o ratificar l’alcalde. Si no la supera, PP, ERC, Junts, Vox i Comú tindran un mes per pactar una moció de censura
Per segona vegada des de la restauració de la democràcia, l’alcalde de Lleida se sotmetrà a una qüestió de confiança després de no poder aprovar el pressupost. Si el primer va ser el republicà Miquel Pueyo el 2021, ara serà el torn del socialista Fèlix Larrosa, després que ahir ningú de l’oposició no donés suport al seu projecte per als comptes del 2026. La qüestió de confiança es debatrà i es votarà en un ple extraordinari el dia 31. PP, ERC, Junts i el Comú, que sumen majoria, van avançar ahir que reprovaran l’alcalde, per la qual cosa l’oposició tindrà un mes per presentar una moció de censura per desbancar Larrosa. Si no prospera, l’alcalde i els comptes quedaran ratificats. Una opció que és la més viable, ja que perquè la censura prosperi hi hauria d’haver un acord PP-ERC-Junts, tots amb 5 regidors, per tenir la majoria absoluta de 14 vots. La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va defensar que el seu era un pressupost “sòlid i expansiu” que preveia 63 milions d’euros en inversions. “És un projecte que parla d’una Lleida que cuida, ens cuida i promou la cohesió social i territorial”, va destacar Valls, que va retreure a l’oposició que “és difícil buscar consensos quan l’altre no vol”. El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va destacar “la ruptura entre el govern i el seu principal soci, Junts”, ja que aquest grup havia donat suport als dos últims pressupostos i les ordenances fiscals d’aquest any, i que ara “el PSC està sol”. Per aconseguir un acord, va posar al govern sis condicions: “Recuperar el Centre Històric, la Mariola i el Turó de Gardeny, prohibir el burca i el nicab en espais públics, resoldre els assentaments il·legals de l’avinguda Tarradellas i replantejar el model d’inclusió.”
La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va dir que el model de ciutat del PSC “és totalment oposat al nostre”, però que malgrat això van intentar negociar una abstenció. “Les formes estan molt allunyades de les d’un bon govern i no és el millor pressupost de la història”, va dir Freixanet. La seua homòloga de Junts, Violant Cervera, va assenyalar que no s’ha arribat a un acord “per culpa del govern” per no haver consensuat projectes amb ells i que en proposa altres de “difícils d’executar, que hipotequen els comptes de l’ajuntament i no resolen els problemes de la ciutadania”.
La líder de Vox, Gloria Rico, va dir que els comptes del PSC “tenen una despesa ideològica desmesurada i serveis clau clarament infrafinançats”. Al seu torn, l’edil del Comú, Laura Bergés, va lamentar que el del PSC “és un pressupost d’un govern que no entén que està en minoria i no sap negociar”.
Per la seua part, Larrosa va dir que l’oposició no va donar suport als seus comptes “per càlcul electoral”, però que després de sentir les seues propostes va assegurar que continuaran parlant amb tots. “Fins ara ballava amb la senyora Cervera i ballàvem molt bé, ara soc lliure i veig que n’hi ha 4 més que volen ballar amb mi”, va dir l’alcalde.