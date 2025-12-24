BARRIS
Manifestacions i cassolada contra l’alberg a Balàfia
Veïns de Balàfia s’han organitzat per mostrar la seua oposició a l’allotjament temporal per a persones sense llar que es preveu ubicar a l’antic col·legi del carrer Valls d’Andorra, en el marc del futur hub cívic.
Al barri ja ha aparegut la primera pancarta, penjada a la façana d’un bloc del carrer Beat Francesc Castelló Aleu, davant un lateral de l’escola, com mostra la imatge. I els veïns preveuen col·locar-ne més en finestres i balcons.
Així mateix, han convocat una cassolada per al dissabte dia 27 a les 21.00 hores per mostrar el seu descontentament, sota el lema “No a l’alberg. Defensem el barri. Balàfia no es ven”. Consideren que el govern municipal ha pres la decisió de situar l’alberg al barri, “sense escoltar el veïnat i sense obrir un procés real de participació”.
També preveuen manifestacions els diumenges 11, 18 i 25 de gener a les 12.00 a la plaça Països Catalans, “com a expressió pacífica per fer sentir la nostra veu”. Aquestes protestes estan convocades amb el lema “El barri no ha estat escoltat, així no”.
Paral·lelament, l’entitat veïnal Balàfia ja va anunciar que convocarà una assemblea extraordinària per tractar sobre el hub cívic i va demanar “que se’ns escolti i s’arribi a una solució acordada”. Veïns van mostrar el seu rebuig de l’alberg en una reunió amb més de cent persones i l’ajuntament va assenyalar que organitzaria totes les que fossin necessàries.
El hub cívic inclourà també tres apartaments per a víctimes de violència masclista, espais per a activitats veïnals, per a nens i persones grans i preveu recuperar com a plaça part del pati.