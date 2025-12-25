SEGRE

Lleida, segona ciutat catalana amb més locals buits

Són un terç dels locals de Lleida

El carrer del Carme de l’Eix Comercial és una de els vies cèntriques on hi ha més locals comercials buits des de fa diversos anys. - MAGDALENA ALTISENT

Lleida és la segona ciutat catalana de més de 100.000 habitants amb un major nombre de locals buits, sol per darrere de Reus, segons un informe de 2024.

En concret, 3.109 d’un total de 8.197, el que suposa una mica més d’un terç (un 37,9%). Gran part estan en el centre, però la majoria es troben en barris perifèrics.

El percentatge de Lleida és molt superior al de Barcelona (18,2%), Tarragona (16%) i Girona (23,3%). Un estudi més recent de la Paeria va xifrar en 150 els locals buits sol a l’Eix Comercial i el seu entorn.

