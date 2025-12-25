Lleida, segona ciutat catalana amb més locals buits
Són un terç dels locals de Lleida
Lleida és la segona ciutat catalana de més de 100.000 habitants amb un major nombre de locals buits, sol per darrere de Reus, segons un informe de 2024.
En concret, 3.109 d’un total de 8.197, el que suposa una mica més d’un terç (un 37,9%). Gran part estan en el centre, però la majoria es troben en barris perifèrics.
El percentatge de Lleida és molt superior al de Barcelona (18,2%), Tarragona (16%) i Girona (23,3%). Un estudi més recent de la Paeria va xifrar en 150 els locals buits sol a l’Eix Comercial i el seu entorn.