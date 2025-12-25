SEGURETAT
Més presència policial en zones comercials durant les festes
També augmenta la vigilància nocturna en polígons industrials i àrees de servei
Els Mossos d’Esquadra i les policies locals tenen en marxa el dispositiu especial de seguretat amb motiu de la campanya de Nadal, que s’allargarà fins després de les rebaixes.
En el cas de Lleida ciutat, aquesta col·laboració es porta a terme amb la Guàrdia Urbana. L’operatiu Grèvol té com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana i dels comerciants durant un període d’alta activitat comercial i d’afluència de persones, així com de mercaderies.
Els agents patrullen a peu les zones comercials dels diferents barris per prevenir furts i robatoris, sobretot en hores punta i amb més afluència de persones. L’objectiu és reforçar la presència policial de proximitat, segons destaca Xavier González Espinet, cap de proximitat de l’ABP del Segrià i Lleida ciutat dels Mossos d’Esquadra.
González Espinet destaca que, a més de les zones comercials on hi ha més afluència de persones amb motiu de les dates nadalenques, es reforça la vigilància nocturna en polígons industrials per evitar robatoris de material en naus, sobretot en una època amb més afluència de mercaderies per la venda online.
També s’incrementen les patrulles a les àrees de servei on paren a descansar els camioners per evitar robatoris als vehicles. Una presència policial més gran que es reforça amb la col·laboració de la Urbana, remarca González Espinet. També es porten a terme controls de trànsit per conscienciar sobre la importància de no consumir alcohol ni drogues al volant. Així mateix, hi ha més presència policial en zones de lleure i en actes o activitats amb gran afluència d’assistents.