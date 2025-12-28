FIRES
Més de 200 persones visiten l'espai del Banc de Sang al Cucalòcum
L'Associació ha proposat habilitar un bus de donació de cara l'edició de l'any vinent
Aquest cap de setmana l'Associació de Donants de Sang del Segrià ha habilitat un espai de donació al Cucalòcum per primera vegada, que han visitat més de 200 persones. Gràcies als nombrosos oferiments rebuts de donar sang ha motivat a l'entitat a proposar la instal·lació d'un bus de donació al Parc de la Infància i la Joventut de Lleida.
La vicepresidenta de l'associació, Anna Rojas, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta iniciativa, que afirma que està destinada a "donar a conèixer i sensibilitzar els visitants del parc sobre la importància de la donació de sang", partint des de la perspectiva dels infants, però també tenint en compte la dels pares que els acompanya.
Una dotzena de voluntaris han participat de la iniciativa, on s'han repartit més de 500 globus a infants. També s’ha obsequiat els infants que han fet dibuixos amb
polseres vermelles, bolígrafs i clauers de la mascota “Rogeta”, i s’han distribuït més de 300
exemplars dels llibres "Un Pardalet Ferit" i "La Garganta de la Sang".
En l'acord firmat entre Fira de Lleida i l’Associació de Donants de Sang del Segrià es va pactar que es cedia l'espai al recinte del Cucalòcum, i que el Banc de Sang, ubicat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, regala entrades de Cucalòcum a les persones donants per tal d’incentivar la donació.