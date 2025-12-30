COMERÇ
La tendència d’iniciar rebaixes en campanya nadalenca es referma
Almenys una dotzena de botigues de l’Eix ja les publiciten, així com grans superfícies. En algunes els descomptes arriben ja directament al 70%
La tendència dels últims anys de començar les rebaixes d’hivern en plena campanya nadalenca es consolida a la ciutat de Lleida. A l’Eix Comercial i a grans superfícies de la ciutat ja es publiciten des de diumenge passat, que va ser dia d’obertura comercial autoritzada, com a ganxo per atreure clients que encara no han fet les compres de cara a Cap d’Any o els regals de Reis.
Els aparadors d’almenys una dotzena de botigues exhibien cartells anunciant descomptes d’entre el 50% i el 70%, mentre que d’altres opten per promocions especials per Nadal o bé en alguns articles. Així mateix, habitualment determinades cadenes de roba s’uneixen a les rebaixes en els primers dies de gener.
De tota manera, encara que des de la liberalització del sector comercial el 2012 ja no s’estableixen per llei uns períodes fixos per a les rebaixes, el gruix de comerciants encara espera la data tradicional per iniciar-les: el 7 de gener. De fet, aquesta data encara és present en l’imaginari col·lectiu i molts ciutadans esperen aquell dia per anar de rebaixes.
Sigui com sigui, els comerciants afronten una marató de botigues obertes durant aquesta campanya, que concentra un volum important de les vendes de l’any. Els pròxims festius d’obertura autoritzada són els diumenges 4 i 11 de gener. De moment, els dies anteriors a Nadal han estat els de més vendes, que s’esperen també a mesura que s’atansi Reis.