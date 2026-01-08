EQUIPAMENTS
Adeqüen l’accés a la nova estació d'autobusos de Lleida
Amb la nova estació d’autobusos de Lleida gairebé acabada, aquest dimecres un grup d’operaris s’encarregava de col·locar les rajoles de l’accés d vianants principal, que donarà a la plaça Ramon Berenguer IV.
Aquesta zona ja compta des de fa dies amb una marquesina i un gran cartell vertical identificatiu en blanc i roig i que es complementarà amb l’entrada per a vianants que també s’ha habilitat al carrer Comtes d’Urgell.
La col·locació de les rajoles arriba després que en les últimes setmanes s’hagi anat avançant en les divisions interiors de l’edifici i s’hagin instal·lat les pantalles informatives de les sortides i arribades dels vehicles. Així mateix, s’ha reasfaltat el tram de Príncep de Viana més pròxim a l’estació. La previsió de la Generalitat és que les obres estiguin llestes a començaments d’any i que entre un funcionament durant el primer trimestre.