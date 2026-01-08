Un ferit greu per una deflagració en un pis de Lleida
Ell i un altre afectat han estat rescatats pel balcó pels Bombers
Els Bombers han rescatat dos persones en l'incendi d'un pis de la tercera planta d'un edifici del número 41 del carrer Anselm Clavé de Lleida. El foc s'ha produït després d'una explosió. Una de les dos persones rescatades ha estat atesa i evacuada en estat greu. El SEM ha explicat que és un home que ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Segons els Bombers, s'ha descartat l'explosió de gas i hauria estat una deflagració per acumulació de gasos en una habitació. L'arquitecte municipal ha revisat l'estructura i ha validat que la resta de veïns de l'edifici poden tornar a casa.
En total, els Bombers han mobilitzat set dotacions. El SEM ha mobilitzat quatre ambulàncies. L'incendi ha provocat la caiguda de vidres a la via i algun envà ha quedat afectat, però no hi ha afectació estructural.
Els Bombers han rebut l'avís a les 5.48 h després que algú els alertés que havien sentit una explosió en un pis. Un cop allà, s'ha fet el rescat pel balcó i s'han iniciat tasques d'inspecció i ventilació de l'edifici, de set plantes.