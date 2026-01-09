SUCCESSOS
Rescaten un ferit greu en un incendi al carrer Anselm Clavé de Lleida, el tercer en dos anys
Va ser desplaçat a l’Hospital Vall d’Hebron i els Bombers van desallotjar 48 inquilins
Els Bombers van rescatar ahir dos persones en l’incendi d’un pis de la tercera planta d’un edifici situat al carrer Anselm Clavé de Lleida. Una de les dos persones rescatades va ser atesa i evacuada en estat greu i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va indicar que es tracta d’un home que va haver de ser traslladat en estat greu a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Encara que inicialment els Bombers es van activar perquè algú els havia alertat que havien sentit una explosió a el número 41 de la via, van descartar una explosió per gas. Una de les hipòtesis atribueix l’incendi a una deflagració per acumulació de gasos en una de les habitacions, que va quedar completament calcinada. Tanmateix, al tancament d’aquesta edició aquesta conjectura no estava confirmada i una investigació haurà d’aclarir els fets.
El cos va desallotjar 48 persones de l’immoble, fins que l’arquitecte municipal va revisar l’estructura i en va poder validar el retorn als habitatges. No obstant, mitja desena de persones que habiten als pisos més afectats van ser reallotjades pels Serveis Socials de la Paeria, segons fonts municipals.
Els Bombers van rebre l’alerta a les 5.48 hores, van fer el rescat dels dos veïns pel balcó i van iniciar tasques d’inspecció i ventilació de l’edifici, de set plantes. En total, els Bombers van mobilitzar set dotacions i el SEM va activar quatre ambulàncies. L’incendi va provocar la caiguda de vidres a la via pública i algun envà va resultar afectat, però no hi ha afectació estructural.
Així mateix, veïns de la comunitat van denunciar a SEGRE que l’habitatge on es va originar la deflagració és “un pis okupa” i que és el tercer incendi que pateix l’immoble en menys de dos anys (el primer a l’abril i l’altre, l’octubre del 2024). “El pis va ser llogat fa temps i els inquilins només van pagar el primer mes. El propietari els va denunciar i el judici està pendent”, va afirmar a aquest diari una propietària de la comunitat afectada.
“Temps enrere es va produir un incendi en aquest pis a causa d’una connexió il·legal a la llum i es va desallotjar l’habitatge. Quan va tornar a ser habitable, els inquilins morosos van reclamar tornar i el propietari no ho va poder evitar, ja que tenen un contracte de lloguer vàlid, malgrat que no paguen”, va afegir. Així mateix, va assenyalar que “com que el propietari no cobra, tampoc no abona la quota de la comunitat i també ha estat denunciat”.