COL·LECTIUS
Denuncia que li veten llogar un pis per ser cec
“Em sento discriminat”, lamenta el president d’ONCE Lleida. Assegura que el van rebutjar després d’informar de la seua condició
“M’han discriminat per la meua condició de cec.” Així de clar s’expressa el president d’ONCE Lleida, Marcelino Cid, després d’assegurar que li han vetat optar a un habitatge de lloguer a la ciutat per la seua discapacitat. Una situació que, segons Cid, també han patit altres usuaris de l’organització que presideix, la qual cosa, a més dels alts preus, els genera dificultats afegides per trobar habitatges de lloguer assequibles.
“Feia temps que buscava un pis i en vaig trobar un que m’interessava a Cappont i, quan vaig parlar amb el mitjancer del propietari i li vaig explicar que era president d’ONCE Lleida, em va començar a preguntar si era cec i que ja em diria alguna cosa més endavant”, diu Cid. Al no rebre resposta, l’interessat va tornar a contactar amb el representant de la propietat i “em va dir que el titular de l’habitatge no tenia clar donar-me el lloguer, no em va voler donar més explicacions i em va rebutjar malgrat que encara no li havia entregat cap document de la meua nòmina, els meus ingressos o la meua solvència, a més de no concretar una visita a l’habitatge”. Davant d’aquesta situació, Cid va preguntar si el rebutjaven per la seua discapacitat i “aleshores es van posar a la defensiva i em van acabar penjant”. “No he rebut cap argument perquè em diguessin que no més enllà del fet de la meua condició de cec, em sento discriminat i indignat”, va afegir Cid, que va remarcar que “hi ha gent del nostre col·lectiu que pateix discriminacions d’aquest tipus, ja sigui per aconseguir un lloguer o en situacions quotidianes”.
Aquesta suposada discriminació afecta persones amb altres discapacitats? Sembla que no, almenys de forma generalitzada. Així ho assegura Aspid Lleida, que destaca que “casos de discriminació com a tal no ens en consta, el problema és més trobar habitatges adaptats”. A Down Lleida tampoc no els consta que hagin vetat cap dels seus usuaris a un lloguer, “perquè al treballar en jornada reduïda no podrien permetre-s’ho i, a més, l’entitat ja gestiona una cartera de pisos assequibles”.