EMERGÈNCIES
Desperfectes per les fortes ratxes de vent
Els Bombers van fer ahir a la tarda una desena de sortides per desperfectes a la via pública causats per les fortes ratxes de vent. Hi va haver intervencions en localitats com Lleida, Balaguer i Alguaire.
A la capital del Segrià, per exemple, van fer una revisió de façana amb l’autoescala en un bloc de pisos situat entre els carrers Baró de Maials i Camí de Corbins, a Pardinyes. La Guàrdia Urbana va regular el trànsit. Tots els serveis van ser per incidents menors, segons els Bombers.
De fins a 100 km/h
Pel que fa a les ratxes de vent, es van assolir els 100 quilòmetres per hora al Montsec d’Ares, els 93,2 km/h a Alguaire i a Lleida es van superar els 75 km/h. Per avui es preveuen nevades i vent al Pirineu i demanen precaució.