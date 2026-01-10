SEGRE

Detingut per maltractaments un home al Secà de Sant Pere

Imagen de archivo de la comisaría de la Guardia Urbana de Lleida.

La Guàrdia Urbana va detenir dijous un home de 30 anys al Secà com a presumpte autor d’un delicte de violència en l’àmbit de la llar. Va ser arrestat a les 20.20 hores a l’avinguda Sant Pere. 

La Policia Local també va detenir dijous a la nit un home de 45 anys que hauria intentat robar en diversos cotxes estacionats. Va ser arrestat a les 20.58 hores a l’avinguda Fontanet, a la Bordeta. 

D’altra banda, set persones van ser multades dijous per la Urbana al ser sorpreses amb substàncies estupefaents i dos més per causar molèsties veïnals.

