SUCCESSOS
Detingut per maltractaments un home al Secà de Sant Pere
La Guàrdia Urbana va detenir dijous un home de 30 anys al Secà com a presumpte autor d’un delicte de violència en l’àmbit de la llar. Va ser arrestat a les 20.20 hores a l’avinguda Sant Pere.
La Policia Local també va detenir dijous a la nit un home de 45 anys que hauria intentat robar en diversos cotxes estacionats. Va ser arrestat a les 20.58 hores a l’avinguda Fontanet, a la Bordeta.
D’altra banda, set persones van ser multades dijous per la Urbana al ser sorpreses amb substàncies estupefaents i dos més per causar molèsties veïnals.