POLÍTICA
El PP recull 4.105 firmes contra l’alberg al col·legi Balàfia
Presenta una moció que demana parar-lo i “donar veu als veïns”
El ple de la Paeria d’aquest mes de gener debatrà la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular que reclama la paralització del projecte per ubicar a l’antic col·legi Balàfia un allotjament temporal per a persones sense llar i donar veu als veïns perquè decideixin els usos d’aquest equipament.
El cap de l’oposició, Xavi Palau, va recordar que des que el juliol del 2024 van iniciar una recollida de firmes contra aquest projecte ja en porten 4.105, que posen a disposició dels veïns per sumar-les a les que aquest col·lectiu també està recollint, va indicar. Va afegir que en la moció donen trenta dies al govern municipal perquè aporti informació tècnica sobre aquesta iniciativa i va dir que estan estudiant també les condicions urbanístiques de l’edifici per determinar-ne l’estat. Va apuntar també que veu possibles “errors tècnics en el procés administratiu susceptibles de ser objecte d’accions legals”, a nivell particular, però va remarcar que actualment la prioritat és la via política, amb accions i recursos. A més, va proposar invertir els 2.270.000 euros previstos per adequar el hub a l’escola Balàfia en la compra per dret de tempteig de 30 o 35 habitatges repartits per la ciutat per allotjar entre 90 i 120 persones.
El cap de l’oposició va recordar que en l’anterior mandat el PSC va presentar una moció que demanava suspendre el projecte d’alberg a Pardinyes plantejat pel govern encapçalat pel republicà Miquel Pueyo i iniciar un procés participatiu, “i el PP li va donar suport”. Així mateix, va incidir que també són contraris al projecte per a les Josefines.