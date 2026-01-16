La ciutat de Lleida estrena tres busos elèctrics
S’afegeixen a uns altres 5 i 16 són híbrids, de manera que gairebé la meitat de la flota és sostenible
El servei d’autobús urbà de la ciutat de Lleida, gestionat per la concessionària Moventis, incorpora tres vehicles cent per cent elèctrics, que es posaran en servei a mitjans de la propera setmana. S’afegeixen a uns altres cinc i a setze d’híbrids, el que suposa que gairebé la meitat de la flota, formada per 52 autobusos, és sostenible. La seua incorporació ha suposat una inversió d’1,9 milions, 600.000 euros dels quals aportats per fons europeus Next Generation gestionats pel Govern central.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha apuntat que el pressupost d’aquest any inclou una partida per iniciar l’expedient per adquirir uns altres quatre autobusos elèctrics. Va destacar que aquests vehicles contribueixen a reduir les emissions i la contaminació acústica i ofereixen més confort tant per als usuaris com per als treballadors. “Volem avançar en el concepte de ciutat sostenible i empàtica”, ha subratllat.
La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, ha recordat que l’expedient per incorporar aquests tres busos elèctrics es va iniciar amb l’anterior govern municipal, encapçalat pel republicà Miquel Pueyo. Per la seua part, el gerent de Moventis, Carlos Soldevilla, ha afegit que també estrenen un vehicle de taller cent per cent elèctric.
El subdelegat del govern central, José Crespín, ha remarcat que l’Estat ofereix “acompanyament als municipis per fer realitat els seus projectes i Lleida és un exemple de com es concreta”. Ha detallat que en els últims tres anys l’Estat ha acompanyat amb 2.400 milions per impulsar més de mil projectes de mobilitat sostenible de 180 municipis de tot el país".