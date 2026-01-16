El pàrquing del Carrefour de Lleida ja és de pagament i treballadors de la zona demanen un “abonament”
Amb preus de 0,05 € per minut i 3 per hora
El pàrquing subterrani del Carrefour del passeig de Ronda va començar a ser de pagament dilluns passat per als no clients de l’hipermercat, amb preus de 0,05 euros per minut i 3 euros per hora.
Les primeres dos hores són gratis si es presenta el tiquet al sortir i si la compra és superior a 20 euros es disposa d’una altra hora gratuïta. Les barreres que regulen l’accés van ser instal·lades fa diverses setmanes, però no van entrar en funcionament fins a principis d’aquesta setmana.
Persones que treballen a l’entorn de l’hipermercat, entre la Mariola i Joc de la Bola, han sol·licitat a Carrefour que creï un “abonament” amb tarifes més baixes per als treballadors de la zona, ja que “el seu pàrquing té moltes places, mai està ple i els carrers propers estan plens de zona blava o verda”, afirma una usuària que va presentar la petició a Carrefour el passat 22 de desembre.