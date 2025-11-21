Adeu al pàrquing gratuït del Carrefour a Lleida: instal·len barreres per entrar i sortir
Fins ara era d’entrada lliure
L’hipermercat Carrefour de Lleida ha instal·lat barreres a l’aparcament subterrani, que fins ara era d’entrada lliure. Molts conductors utilitzaven aquest pàrquing malgrat no entrar a comprar a l’establiment.
L'hipermercat, localitzat al bell mig del Passeig de Ronda de Lleida, es va estrenar el 1986, amb 12 botigues en una galeria i tot l'hipermercat, que conformen el Centre Comercial. El 7 de setembre del 2016 l'expaer en cap, Àngel Ros, va inaugurar la remodelació de l'espai, i, des de llavors, sempre havia tingut l'aparcament d'accés lliure.
Els últims anys, però, amb la instal·lació dels aparcaments de zona blava al barri del Joc de la Bola, la cadena havia detectat que alguns cotxes que no compraven a l'establiment aparcaven al seu pàrquing.