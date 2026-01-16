Les Cambres demanen “facilitats” per generar riquesa
“Les administracions han de ser facilitadores” perquè les empreses no perdin competitivitat i siguin capaces de generar riquesa. Aquesta va ser la principal reclamació que el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va fer ahir durant la taula redona que va compartir amb els seus homòlegs de Girona, Jaume Fàbrega; de Tortosa, Francesc Faiges; i de Valls, Josep Maria Rovira. Tots ells van desitjar ser partícips reals de les decisions que es prenen als ajuntaments i la resta d’administracions públiques, i van lamentar que, sovint, ni tan sols se’ls consulti.
Els quatre representants empresarials també van posar especial èmfasi que s’avanci definitivament cap a la sobirania energètica en un moment en què l’energia és una de les principals partides de despeses de les empreses. “Perdem competitivitat mentre a Aragó no paren de muntar infraestructures per a renovables”, es va queixar Faiges.
Els quatre també van coincidir a posar èmfasi en els factors que poden servir perquè ciutats intermèdies com Lleida, “amb qualitat de vida i un habitatge que s’encareix però encara és accessible”, siguin capaces de retenir el seu talent i fins i tot atreure més: millors infraestructures convencionals i digitals, una logística més sostenible, sanitat i formació.
En aquest sentit, el representant de Valls, Josep Maria Rovira, va apostar per crear centres integrats de Formació Professional (FP), com passa a Alemanya. “Allà l’FP la regeixen les Cambres de Comerç, i es porta a terme on hi ha activitat del sector, sigui el que sigui, i sempre en estreta col·laboració amb les empreses”.
Per la seua part, Jaume Saltó va suggerir completar els campus de formació amb “campus d’investigació”, que són els que poden “generar patents” i, per tant, competitivitat.