PATRIMONI
El museu de les termes romanes de Cardenal Remolins serà multiusos
Pla urbanístic amb dos propostes: un edifici de tres plantes i un altre de 4. Planteja que aculli més activitats a part de les vinculades a les restes arqueològiques
El pla per convertir en un museu el solar de les termes romanes de Cardenals Remolins preveu construir un edifici de tres o quatre plantes, que a més d’oferir als visitants itineraris interpretatius per aquestes restes arqueològiques i exposicions tindrà més usos. Així figura en el Pla de Millora Urbana aprovat per la junta de govern. Indica que el de tres plantes tindria una superfície construïda de 2.933,28 m2, i el de quatre, 4.365,92. En ambdós casos, la planta baixa i la primera es destinarien a zona d’acollida de visitants, exposicions i itineraris per aquestes restes arqueològiques. Detalla que aquest espai “actuarà com a contenidor cultural o museístic”. En la proposta de tres plantes, detalla que l’última acolliria usos complementaris vinculats amb el museu, sales polivalents, usos vinculats amb el patrimoni arqueològic i altres de relacionats amb altres àmbits de l’activitat municipal. En la de quatre, les dos plantes superiors servirien, a més de per a usos culturals, per a activitats cíviques o educatives.
Els autors del PMU afirmen que “aquesta opció permetria una versatilitat d’usos més gran i un aprofitament més intensiu de la parcel·la [...] sense comprometre les restes arqueològiques”, mentre que la de tres plantes “minimitza l’impacte visual i arqueològic”.
Segons el catàleg municipal de béns protegits, de tot el llegat romà descobert en excavacions arqueològiques “les termes públiques del barri de la Magdalena són l’element més significatiu i el millor conegut de l’antiga Ilerda”. Van aparèixer el 1998 en l’excavació prèvia per a la construcció d’un edifici.
La Paeria va aconseguir la propietat del solar a través d’una permuta i van ser declarades Bé d’Interès Nacional per la Generalitat el 2005. El solar porta anys tancat i abandonat, però ara la Paeria n’ha inclòs la recuperació en el pla del Barri Antic finançat per la Generalitat.