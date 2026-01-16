BARRIS
El PP exigeix a la Paeria parar el projecte del hub cívic de Balàfia
El cap de l’oposició de la Paeria i del PP, Xavi Palau, va celebrar ahir un acte a Balàfia per exigir al govern municipal que freni “de forma immediata el projecte d’alberg previst a l’antiga Escola Balàfia” i que els veïns decideixin els usos de l’edifici. A l’acte van assistir un centenar de persones i Palau va assegurar que aquesta reivindicació “va més enllà de qüestions partidistes, va sobre el model de ciutat”. El PP ha presentat una moció per frenar aquest projecte.