SEGRE

BARRIS

El PP exigeix a la Paeria parar el projecte del hub cívic de Balàfia

Imatge de l’acte celebrat pel PP a Balàfia. - PP LLEIDA

Imatge de l’acte celebrat pel PP a Balàfia. - PP LLEIDA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El cap de l’oposició de la Paeria i del PP, Xavi Palau, va celebrar ahir un acte a Balàfia per exigir al govern municipal que freni “de forma immediata el projecte d’alberg previst a l’antiga Escola Balàfia” i que els veïns decideixin els usos de l’edifici. A l’acte van assistir un centenar de persones i Palau va assegurar que aquesta reivindicació “va més enllà de qüestions partidistes, va sobre el model de ciutat”. El PP ha presentat una moció per frenar aquest projecte.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking