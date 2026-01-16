URBANISME
Rajoles en comptes de fustes en part del parc sobre les vies
La Paeria substituirà part dels trams de paviment de fusta que hi ha al parc sobre les vies per un altre de rajoles de formigó com el que hi ha a la resta del cobriment.
Així ho va anunciar ahir després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, visitessin els treballs de reparació de punts de la vorera que s’havien enfonsat al carrer Vidal i Codina, que està situat entre els barris de Balàfia i Pardinyes.