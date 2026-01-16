SEGRE

URBANISME

Rajoles en comptes de fustes en part del parc sobre les vies

Larrosa i Iglesias van visitar les obres a Vidal i Codina. - PAERIA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Paeria substituirà part dels trams de paviment de fusta que hi ha al parc sobre les vies per un altre de rajoles de formigó com el que hi ha a la resta del cobriment.

Així ho va anunciar ahir després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, visitessin els treballs de reparació de punts de la vorera que s’havien enfonsat al carrer Vidal i Codina, que està situat entre els barris de Balàfia i Pardinyes.

