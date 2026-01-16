COL·LECTIUS
Servei de menjador en tres llars de jubilats
L’ajuntament va posar ahir en marxa el servei de menjador als centres de dia de les llars de Santa Teresina, Santa Cecília i la Bordeta, en els quals es van servir un total de 60 menús. Podran fer ús d’aquest servei totes les persones majors de 60 anys, siguin sòcies o no, i que acudeixin a aquests centres de 13.30 a 15.00 hores.
El servei funcionarà de dilluns a divendres, el dinar costa 8 euros i les reserves han de fer-se abans de les 19.30 hores del dia anterior. El tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va assenyalar que, si fos necessari, ampliaran aquest servei a altres centres sèniors municipals.
Així, va afegir que aquesta acció forma part d’un paquet de mesures per millorar la salut física i benestar de les persones grans, reforçar la cohesió social i reduir la solitud no desitjada que algunes d’elles pateixen.