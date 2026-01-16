SEGRE

Servei de menjador en tres llars de jubilats

Al centre de dia de Santa Teresina es van servir 27 menús. - INGRID SEGURA

Redacció

L’ajuntament va posar ahir en marxa el servei de menjador als centres de dia de les llars de Santa Teresina, Santa Cecília i la Bordeta, en els quals es van servir un total de 60 menús. Podran fer ús d’aquest servei totes les persones majors de 60 anys, siguin sòcies o no, i que acudeixin a aquests centres de 13.30 a 15.00 hores.

El servei funcionarà de dilluns a divendres, el dinar costa 8 euros i les reserves han de fer-se abans de les 19.30 hores del dia anterior. El tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va assenyalar que, si fos necessari, ampliaran aquest servei a altres centres sèniors municipals.

Així, va afegir que aquesta acció forma part d’un paquet de mesures per millorar la salut física i benestar de les persones grans, reforçar la cohesió social i reduir la solitud no desitjada que algunes d’elles pateixen.

