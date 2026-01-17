TRÀNSIT
Ferit un camioner al bolcar en una rotonda de l’Ll-11
El conductor d’un camió va resultar ferit ahir de matinada en un accident a l’Ll-11 a Lleida. El sinistre es va produir a les 4.50 hores quan el vehicle, que transportava bobines de paper, va bolcar a la rotonda que dona accés als Alamús. Fins al lloc es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat, que van treballar en una petita fuga de gasoil en el dipòsit del camió.