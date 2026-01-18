L’Aparador de LleidaJove exposa “Cacauets al cap” d’Ignasi Palacios fins al 28 de febrer
L’espai d’exposicions l’Aparador de LleidaJove acull fins al proper 28 de febrer la mostra “Cacauets al cap” de l’artista lleidatà Ignasi Palacios. L’exposició proposa un viatge a l’univers interior d’un somiatruites oníric i poc convencional, on l’autor transforma les seves inquietuds i experiències en una expressió artística íntima i honesta.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes ha animat la ciutadania a visitar la mostra i ha recordat que “LleidaJove ofereix espais gratuïts als joves artistes de la ciutat per exposar les seves obres”, fomentant així la creació emergent.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa HÔME de LleidaJove, que dona suport a l’emprenedoria artística mitjançant assessorament, formació, espais de treball i trobades de networking.
Ignasi Palacios concep l’art com una prolongació de si mateix. Artista hipersensible i compromès amb la visibilització de la salut mental, troba en l’escriptura i la creació una manera de transformar el caos quotidià en bellesa. Sota el nom @bonpa.returns, comparteix un univers creatiu on la imaginació pren forma i sentit.