Els trens de Rodalies segueixen sense circular a primera hora del matí

El trànsit de trens de mercaderies també va quedar interromput a Lleida

Un tren de mercaderies, aturat ahir a l’estació de Lleida.

El trànsit de trens de mercaderies també va quedar interromput. El trànsit de trens de mercaderies també va quedar ahir aturat a les línies ferroviàries de Manresa i de la costa, com a conseqüència del tancament de la circulació en les vies d’ample convencional per les quals transiten els combois de Rodalies i Regionals operats per Renfe. 

Així ho van corroborar ahir fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). A la imatge, un comboi que transportava contenidors de mercaderies, estacionat a l’estació de Lleida-Pirineus.

