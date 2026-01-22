El trànsit de trens de mercaderies també va quedar interromput a Lleida
El trànsit de trens de mercaderies també va quedar interromput. El trànsit de trens de mercaderies també va quedar ahir aturat a les línies ferroviàries de Manresa i de la costa, com a conseqüència del tancament de la circulació en les vies d’ample convencional per les quals transiten els combois de Rodalies i Regionals operats per Renfe.
Així ho van corroborar ahir fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). A la imatge, un comboi que transportava contenidors de mercaderies, estacionat a l’estació de Lleida-Pirineus.