PARTITS
El Comú demana un “canvi de rumb” a la Paeria amb mesures progressistes
Centrades en habitatge, civisme o urbanisme
El grup municipal del Comú reclama al PSC un “canvi de rumb” en el govern municipal per fer valer la “possible majoria d’esquerres” existent al saló de plens amb “polítiques més progressistes, especialment en l’àmbit social i pel que fa als models de ciutat i de gestió pública”, va afirmar ahir l’edil del grup, Laura Bergés, davant dels mitjans de comunicació. Bergés va plantejar deu mesures sobre habitatge, salut, seguretat i civisme, urbanisme o fiscalitat en el marc del “procés de reflexió” que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar que iniciaria el 31 de desembre passat després de perdre la qüestió de confiança que va convocar quan l’oposició va tombar el pressupost municipal del 2026.
En matèria d’habitatge, “reconeixem que s’han fet avenços, però trobem a faltar mesures que tinguin més efecte a curt termini, com la compra i rehabilitació d’habitatges, la mobilització dels pisos buits disponibles o l’acció per evitar desnonaments”, va valorar Bergés. Així mateix, va reclamar més exigència davant de la Generalitat per reduir les llistes d’espera sanitàries, reforçar el pla de civisme i “una aposta clara per un model de seguretat que vagi més enllà de l’enfocament exclusivament punitiu”. També va demanar al PSC que s’obri a revisar el POUM i els plans de barri “per anar cap a un pla urbanístic més moderat”, així com municipalitzar el servei de busos i revisar la taxa d’escombraries i de l’IBI.
Davant de la remota possibilitat que els partits de l’oposició pactin i presentin una moció de censura per desbancar Larrosa, per a la qual tenen termini fins al final d’aquest mes, Bergés va admetre que “està clar que no hi ha cap opció de cap altra majoria possible”.
Per una altra banda, l’edil va valorar que el model d’inclusió projectat amb els hubs de Balàfia i les Josefines “ens genera dubtes respecte als costos de gestió, però estem convençuts que fan falta equipaments col·lectius”.