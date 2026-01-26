Minut de silenci a la Paeria de Lleida per l'assassinat d'una dona ahir en un pis
A les 19:00 hores n'hi haurà un altre.
Sentit minut de silenci avui a la Paeria de Lleida després de l'assassinat ahir d'una dona de 53 anys en un pis del carrer Ciutat de Fraga. L'acusat del crim, de 65 anys, es va presentar a la comissaria i va confessar els fets, tal i com va avançar ahir SEGRE en l'edició digital.
Així, seguint el decret d’alcaldia aprovat l’11 de novembre del 2022, que s’aplica per segona vegada, el consistori va decretar ahir tres dies de dol i va convocar tota la ciutadania al minut de silenci d'aquest dilluns a les 12.00 hores a la plaça Paeria. A les 19:00 hores n'hi haurà un altre.
La bandera de la ciutat onejarà a mig pal i comptarà amb un crespó negre, segons fonts municipals. Mentre durin els tres dies de dol, l’edifici de la Paeria s’il·luminarà de color lila i es farà un minut de silenci en tots els actes municipals.
Tretze dones assassinades per les parelles o exparelles des del 2003
Tretze dones han estat assassinades per les parelles o exparelles des del 2003 a les comarques lleidatanes. Malgrat que les xifres oficials no ho inclouen, el juliol de l’any passat va ser empresonat un veí de Balaguer de 33 anys que van causar un accident el 21 de maig a la C-12 a la capital de la Noguera en què va morir la seua parella. Sospiten que la va fer pujar per força al vehicle. El desembre del 2022, un home va matar la seua dona, de 34 anys, a Balàfia.