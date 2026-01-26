URBANISME
La Paeria expropiarà quatre àrees del Centre Històric per construir 145 nous habitatges
Estan ubicades en l’entorn de la plaça del Dipòsit i són d’una trentena de propietaris // Un dels sectors acollirà entre 60 i 70 apartaments reservats per a estudiants, professors i investigadors de la Universitat de Lleida
La Paeria expropiarà quatre àrees del Centre Històric per permetre la construcció de 145 nous habitatges. Es tracta de quatre sectors situats als voltants de la plaça del Dipòsit que el consistori adquirirà i posarà a disposició del sector privat per construir nous habitatges. En total s’expropiaran 4.458 metres quadrats a una trentena de propietaris que tenen un sostre màxim de 14.743 metres i en qui actualment resideixen entre 30 i 42 persones. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha anunciat aquesta mesura avui al migdia, que forma part del pla de recuperació del Centre Històric i que és "l’expropiació més gran fet a la ciutat".
La primera àrea a expropiar és l’immoble de 1.700 metres quadrats situat entre els carrers Múrcia, Veguer de Carcassona, Boters i la plaça Cervantes. En ell estan previstos entre 60 i 70 habitatges que seran per a la comunitat universitària. "Mitjançant el sistema de coliving, volem que aquests apartaments siguin utilitzats pels estudiants, professors i investigadors de la Universitat de Lleida atesa la seua proximitat a l’edifici del Rectorat", ha dit Larrosa. El segon sector és entre la plaça del Dipòsit i els carrers Múrcia i Sant Carles. Té 826 metres quadrats, actualment acull un aparcament de zona blava i en ell es podran construir 30 habitatges. El tercer sector és de 699 metres quadrats i és entre la plaça del Dipòsit i els carrers Múrcia, Assalt, Sant Carles i Jaume I el Conqueridor i podrà allotjar 22 habitatges. L’últim sector a expropiar és al final del carrer Cavallers i entre la plaça del Gramàtics, Sant Andreu i La Suda, té 1.264 metres de superfície i capacitat per a 28 habitatges.
Larrosa ha detallat que el procés d’expropiació "s’iniciarà mitjançant una aprovació inicial via decret, el document estarà 20 dies en exposició pública i, després de resoldre les al·legacions i aprovar-ho de forma definitiva, s’iniciarà l’expropiació". No ha especificat el cost total de l’expropiació, però sí ha concretat que "quan tinguem la titularitat dels solars els inclourem en el registre de la Generalitat perquè els operadors privats hi puguin optar i beneficiar-se d’ajuts del Govern". Tanmateix, l’àrea que és reservada per a la comunitat universitària se cedirà mitjançant un concurs públic de cessió de superfície perquè el seu promotor pugui acollir-se a ajuts estatals. L’alcalde també ha destacat que l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) acompanyarà les persones que viuen als blocs a expropiar i no descarta dur a terme més operacions d’aquest tipus. "Auguro un escenari d’esperança per al Centre Històric", ha conclòs Larrosa.