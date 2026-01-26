SEGRE

El primer Avant gratuït de reforç entre Lleida i Barcelona surt 1,5 hores tard i amb una ocupació de només 3%

Els trens de Rodalies i Regionals des de la capital del Segrià han registrat retards d'entre els 15 i els 40 minuts enmig del desconcert dels usuaris

El tren que ha operat el servei gratuït d'Avant entre Lleida i Barcelona és un dels combois de la sèrie 106 que prestava el servei Avlo i que s'havia retirat de la circulació.

El primer Avant gratuït de reforç entre Lleida i Barcelona ha sortit aquest dilluns amb més d'una hora i mitja de retard i amb 18 usuaris a bord, la qual cosa suposa un 3% d'ocupació, ja que té 581 places. El tren havia de sortir de Lleida a les 7.25, però finalment ho ha fet a les 8.57 hores. El retard s'ha generat al tren que havia de sortir de Barcelona a les 6 del matí i que no ho ha fet fins una hora més tard, amb mitja dotzena de viatgers.

El Govern ha implementat dos trens addicionals per sentit amb parades a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona per facilitar la mobilitat dels usuaris afectats pels talls a les línies de Regionals. Els serveis, però, es van anunciar diumenge a última hora i molts d'ells no en tenien constància.

Mapa de la represa del servei de Rodalies, amb trams amb transport alternatiu per carretera.

D'altra banda, els trens de Rodalies i Regionals que han circulat per l'estació de Lleida han registrat retards que han oscil·lat entre els 15 i els 40 minuts, enmig del desconcert dels usuaris.

Cal recordar que la RL3 fa el recorregut habitual entre Lleida i Cervera, mentre que la RL4 entre Lleida i Terrassa fa el tram entre Cervera i Manresa per carretera.

Pel que fa a l'R13 de Rodalies, el servei en tren només es presta entre Lleida i Vinaixa, i la resta del trajecte es fa per carretera fins a Reus.

Els trens d'alta velocitat circulen per l'estació de Lleida segons l'horari previst. Igualment, els de la línia Lleida-la Pobla de Segur, que opera FGC, també funcionen amb normalitat.

