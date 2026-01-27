UNIVERSITAT
La biblioteca del Rectorat recupera el seu horari habitual
Ja obre de 8.30 a 20.30 hores entre setmana
La biblioteca del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) va tornar ahir al seu horari habitual després de quatre mesos i mig de restriccions per les obres d’eficiència energètica que s’executen a l’edifici. Així, aquesta instal·lació de la facultat de Lletres torna a donar servei entre les 8.30 i 20.30 hores de dilluns a divendres, segons va informar ahir el seu cap, Rodolf González.
Aquest pròxim cap de setmana, dins del període extraordinari d’exàmens, funcionaran les biblioteques de Ciències de la Salut a Lleida (de 8.30 a 20.30 hores) i Igualada (de 10.00 a 18.00 hores). Així mateix, mentre es mantingui el tancament de la biblioteca del Rectorat els caps de setmana i dies festius, la de Salut de Lleida cobrirà aquest servei.
Paral·lelament, alumnes de primer de Batxillerat van participar ahir en la Jornada de Recerca 2026 al campus de Cappont, en la qual es va presentar la metodologia i models d’èxit de Treballs de Recerca (TdR) de Batxillerat, com investigacions sobre la taquigrafia en llengua catalana, anàlisi d’eines pedagògiques o sobre noves teràpies contra el càncer d’endometri.