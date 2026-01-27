Els trens de Lleida, lluny de recuperar la normalitat: "Hi ha incertesa i molts retards"
Algun tren de Rodalies no ha sortit aquest dimarts i l'alta velocitat ha registrat fins a una hora de demora
El servei ferroviari segueix lluny de recuperar la normalitat a l'estació de Lleida-Pirineus, on la incertesa i els retards continuen a l'ordre del dia. A primera hora d'aquest dimarts alguns trens d'alta velocitat han registrat retards de fins a 50 minuts enmig de les queixes dels usuaris per falta d'informació. Els trens de Rodalies i Regionals han estat prestant servei de forma irregular i la línia menys fiable ha tornat a ser la RL3 entre Lleida i Cervera, amb esperes de fins a 45 minuts. Aquest dimarts el primer Avant gratuït de reforç ha sortit 15 minuts tard i amb uns 60 usuaris, entre els quals Carlos Sancho, un veí de Saragossa que ha anat en cotxe fins a Lleida i ha aprofitat la gratuïtat del servei per "fer turisme" a Barcelona.
"Hi ha incertesa i molts retards", ha constatat en Robert, un lleidatà que ha viatjat per feina a Madrid amb un AVE que havia de sortir a les 6.52, però finalment no ha marxat fins a les 7.40 hores. Al mateix tren hi ha pujat Modes Sans, en el seu cas per visitar la seva filla a Saragossa. "Han obert l'accés i aquí a l'andana hi fa molt de fred, fa 45 minuts que soc aquí, però estic d'acord que hi ha d'haver un manteniment. Viatjo amb molt respecte i molta por", ha reconegut.
Els trens Avant entre Lleida i Barcelona de les 7.05 i les 8.10 hores han sortit a l'hora prevista. En canvi, el tren Avant gratuït de reforç de les 7.25 ha arrossegat un retard de 15 minuts des de Barcelona i ha acabat sortint de Lleida a les 7.40 hores. Aquest dimarts ho ha fet amb més d'una seixantena de viatgers, després que ahir no arribessin a la vintena.
Un dels que ha viatjat en aquest tren és Carlos Sancho, un veí de Saragossa que dilluns es va assabentar de la gratuïtat d'alguns trens i aquest dimarts ha matinat per desplaçar-se en cotxe fins a Lleida. "Soc aficionat a viatjar i aprofitaré els trens gratuïts a Catalunya per fer turisme a Barcelona. Vinc a l'aventura, porto aigua i embotit a la motxilla per si ens quedem penjats", ha confessat.
Funcionament irregular de les Rodalies i Regionals
D'altra banda, els trens de Rodalies i Regionals han circulat de forma irregular durant el matí. A primera hora un dels trens de l'R13 procedent de Vinaixa ha arribat amb uns 10 minuts de retard, però ha sortit puntual a les 8.08. En canvi, el tren de la RL3 entre Lleida i Cervera de les 8.03 no ha arribat i els passatgers –menys dels habituals– han hagut d'esperar fins a les 8.50 per poder viatjar.
Cal recordar que la RL3 fa el recorregut habitual entre Lleida i Cervera, mentre que la RL4 entre Lleida i Terrassa fa el tram entre Cervera i Manresa per carretera. Pel que fa a l'R13 de Rodalies, el servei en tren només es presta entre Lleida i Vinaixa, i la resta del trajecte es fa per carretera fins a Reus. Els trens de la línia Lleida-la Pobla de Segur, que opera FGC, funcionen amb normalitat.