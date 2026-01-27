CRIM
L’autor confés de l'assassinat d'una dona al centre de Lleida també va matar un reclús a la presó
Es va acarnissar a ganivetades diumenge amb la dona, amb qui compartia pis, i es va presentar ensagnat a la comissaria dels Mossos. Minuts de silenci i concentració per rebutjar el feminicidi
L’autor confés de l’homicidi d’una veïna de Lleida de 53 anys diumenge a la tarda en un pis del carrer Ciutat de Fraga és Mario Casteràs Aznar, de 65 anys, que va ser condemnat a 16 anys de presó per assassinar el 13 de novembre del 2000 un intern del Centre Penitenciari Ponent, segons ha pogut saber aquest diari.
L’arrestat pels Mossos d’Esquadra compta amb un llarg historial delictiu per atracaments i agressions. De fet, el gener del 2023 va ser empresonat per assaltar a punta de ganivet un supermercat al barri de Noguerola (un arrest que va ser captat per aquest diari).
Quant a la investigació pel crim de diumenge, l’home es va presentar ensangonat a primera hora de la tarda a la comissaria dels Mossos del carrer Sant Hilari –a uns 1.000 metres de distància del carrer Ciutat de Fraga–, on va assegurar als policies que havia matat una companya de pis. Víctima i autor confés no tenien cap mena de relació sentimental, per la qual cosa no es tracta d’un cas de violència domèstica o de parella.
Pel que sembla, es van discutir per un tema banal de convivència. L’home va agafar una arma blanca i li va assestar múltiples ganivetades. Agents es van desplaçar al domicili i van comprovar que era cert i que s’havia acarnissat amb la víctima.
La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent es va fer càrrec del cas. Els investigadors es van entrevistar ahir amb companys de pis, van inspeccionar novament l’habitatge i van recopilar enregistraments de càmeres de seguretat de la zona per determinar com va actuar l’arrestat abans i després del crim. Presumiblement el detingut passarà avui a disposició judicial.
Quant a l’historial de Mario Casteràs Aznar, ha passat més de mitja vida privat de llibertat. El 2002 va ser condemnat a 16 anys de presó per assassinar un company de la penitenciaria a qui va destrossar el cap utilitzant la barra d’unes manuelles. Va estar pres entre el 1980 el 1994 per una onada d’atracaments amb el seu germà.
Va reingressar el 1996 per un intent d’assassinat que es va encadenar amb l’assassinat a Ponent. El 2001 va intentar escapar-se amb dos reclusos més amb una corda de 14 metres feta amb tres llençols trenats després de serrar els barrots d’una finestra.
D’altra banda, la Paeria va acollir ahir al migdia un emotiu minut de silenci per condemnar el crim. Hi van assistir familiars de la víctima i va estar presidit per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor. També van guardar un minut de silenci a la Diputació. A la tarda, a les 19.00 hores, unes 150 persones es van atansar al vestíbul de la Paeria i Ángeles Akel, del Consell Municipal de les Dones, va llegir un manifest en el qual va afirmar que “denunciem un sistema que normalitza el control, la dominació i el silenci”. Va afegir que “cada feminicidi és un fracàs col·lectiu, una ferida oberta que ens interpel·la a totes i a tots”,, així com que “no tolerarem ni una agressió, ni una mort ni un silenci més”. Per la seua part, la tinenta d’alcalde Carme Valls va lamentar “un nou feminicidi, una violència que no és un fet aïllat, sinó l’expressió més extrema del masclisme que encara mata”. La Paeria va decretar tres dies de dol.