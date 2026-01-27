SANITAT
Problemes per dispensar a les farmàcies per una incidència
El sistema no va caure del tot, però va dificultar l’accés a les receptes electròniques
Farmàcies de Lleida van registrar ahir problemes de connectivitat amb el sistema electrònic del CatSalut, fet que els va dificultar la dispensació de receptes electròniques. Aquesta vegada no hi va haver una avaria o caiguda del sistema, com ha passat en altres ocasions, però van tenir problemes per accedir al sistema i aquesta situació va provocar retards a l’hora de despatxar els clients, segons van confirmar diverses farmàcies de la capital. En una d’aquestes van indicar que van haver d’intentar fins a tres vegades cada operació i que a estones van estar “parats”.
La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Maria Enrique-Tarancón, va assenyalar que hi va haver “petites incidències” que va atribuir al “deteriorament del servei”, però va remarcar que en cap moment es va produir una caiguda total del sistema, de manera que van poder anar dispensant els medicaments prescrits. Així mateix, va apuntar que els dilluns hi sol haver molt moviment a les farmàcies, igual com ocorre en els dies de final de mes, situació que va contribuir a tensar encara més el sistema. En altres ocasions, el sistema electrònic del CatSalut sí que ha tingut una caiguda general a tot Catalunya durant hores, incidència que es tradueix que tant metges com infermeres no poden prescriure medicaments de forma electrònica i que les farmàcies tampoc puguin dispensar-ne amb la targeta del CatSalut o amb les dades de la recepta electrònica.
Es mantenen les vagues mèdiques malgrat l’acord anunciat
■ El ministeri de Sanitat va anunciar ahir un acord amb CCOO, UGT, CSIF i Satse sobre l’avantprojecte de llei de l’Estatut Marc, però els sindicats mèdics ho rebutgen i asseguren que mantenen les mobilitzacions, amb vagues d’una setmana cada mes a partir de febrer. Metges de Catalunya remarca que els professionals mèdics “no s’hi veuen representats” i apunta que a Catalunya hi haurà també una convocatòria pròpia de protestes per interpel·lar la consellera de Salut, Olga Pané, a millorar les condicions laborals.