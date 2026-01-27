POLÍTICA
Rosa Jové deixa de ser edil de Junts i la substituirà Joan Ramon Castro
Abandona la Paeria per dedicar-se al cent per cent al Parlament com a diputada. Cervera destaca l’experiència de Castro, ja que va ser regidor el mandat passat
El grup municipal de Junts tindrà un canvi de composició, ja que Rosa Jové deixarà la Paeria amb tota probabilitat al ple d’aquest mes, que se celebrarà divendres vinent. Jové abandonarà la seua acta de regidora i serà substituïda per Joan Ramon Castro, que ja va exercir d’edil de Junts en l’anterior mandat.
Jové abandonarà el consistori per dedicar-se al cent per cent el Parlament com a diputada per Lleida (va ser escollida en els últims comicis autonòmics) i en la sessió plenària del febrer ja està previst que s’incorpori Castro, que va ocupar el següent lloc a la llista de Junts en les eleccions municipals del maig de l’any 2023.
La portaveu del grup, Violant Cervera, va destacar ahir la tasca que ha exercit Jové fins ara a l’ajuntament i també va mostrar la seua satisfacció per la recuperació de Castro perquè ja és coneixedor del funcionament municipal. De fet, fins i tot va tenir responsabilitats de govern en el tripartit de l’anterior mandat (Junts, ERC i el Comú), amb el republicà Miquel Pueyo a l’alcaldia. Castro va assumir llavors l’àrea de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta.
Aquest no és el primer canvi que viu Junts des de l’any 2023, ja que precisament Jové va entrar com a regidora per la renúncia del cap de llista, Toni Postius, després dels mals resultats electorals.
El partit va obtenir cinc regidors i Postius va anunciar immediatament la seua intenció de deixar la Paeria. Jové era la número sis de la llista del partit, per la qual cosa va entrar com a regidora. La sortida de Postius va propiciar, alhora, que Violant Cervera passés a ser la número u de la formació a la Paeria i la portaveu del grup.
Així mateix, en aquests dos primers anys de mandat hi ha hagut canvis també a les files d’ERC, amb la renúncia de Miquel Pueyo i l’entrada d’Anna Costa, i al grup socialista, amb la sortida d’Anna Miranda i l’entrada de Roberto Pino (vegeu el desglossament).
Canvis també al PSC i ERC des de l’inici del mandat
■ Al grup del PSC també hi ha hagut un canvi de cares aquest mandat. En el ple del novembre del 2024 va prendre possessió Roberto Pino com a regidor socialista, en substitució d’Anna Miranda, d’Units per Avançar, que va deixar la Paeria després de ser nomenada delegada de Justícia de la Generalitat a Lleida. Pino, de Mangraners, va assumir les àrees de Participació, Drets Civils i l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana. El mandat va començar amb la renúncia dels dos cap de llista d’ERC, Miquel Pueyo, i Junts, Toni Postius, després dels mals resultats obtinguts per les seues formacions en les eleccions. El primer es va reincorporar com a docent a la Universitat de Lleida i el segon, al sector privat. Amb les seues sortides, van entrar Rosa Jové (Junts) i Anna Costa (ERC).