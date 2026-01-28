ECONOMIA
El preu de l’habitatge nou a Lleida s’ha encarit un 20,6% en cinc anys
Segons Sociedad de Tasación, que destaca que l’últim any ha pujat un 6,5%, fins als 1.677 €/m2. El màxim històric es va assolir el 2007 amb 1.935 euros
El preu mitjà de l’habitatge d’obra nova a Lleida s’ha encarit un 20,6% els últims cinc anys, al passar dels 1.390 euros que valia el metre quadrat el 2020 als 1.677 que costava el desembre passat. Així ho mostren les dades publicades ahir per Sociedad de Tasación, que constaten que el preu de l’obra nova s’ha encarit en 287 euros de mitjana en tot just un lustre, mentre que l’últim any la pujada ha estat del 6,5%, 102 euros més. Uns valors que, malgrat haver-se incrementat de forma notable durant els últims anys, encara estan lluny del seu màxim històric.
Concretament, el valor rècord de l’obra nova a Lleida es va registrar al segon trimestre del 2007, quan es van assolir els 1.935 euros per metre quadrat, 258 euros més que el que costa actualment. Tanmateix, des de Sociedad de Tasación adverteixen que tant la capital de Ponent com les de la resta de comunitats catalanes estan atansant-se als valors màxims, mentre que Barcelona ja l’ha assolit aquest desembre passat a l’arribar als 5.987 euros el metre quadrat, el preu més alt de tot l’Estat. Per la seua part, a Girona és de 2.727 euros, un 6,4% més que fa un any, i a Tarragona és de 2.370 euros, un 5,9% més.
En el conjunt de la província de Lleida, el preu de l’obra nova es va situar el mes de desembre en els 1.533 euros, un 4,7% més, la qual cosa el converteix en la segona que més es va incrementar aquest valor el 2025, només superada per Barcelona, on es va encarir un 8,3% (3.887 euros).
Malgrat que és de les províncies que ha registrat una pujada més alta, continua sent la regió catalana on l’habitatge nou és més barat i amb diferència. La prova d’això és que la següent més econòmica és Tarragona amb 1.803 euros (+4,6 per cent), seguida de Girona amb 2.109 euros (+4,1%).
L’estudi fet per Sociedad de Tasación també analitza l’obra nova a altres tres poblacions lleidatanes a més de la capital: Tàrrega, la Seu d’Urgell i el Pont de Suert. Pel que fa a la primera, el preu va augmentar un 5,1 per cent fins als 1.336 euros; a la segona la pujada va ser del 5,3 per cent, arribant als 1.873 euros, mentre que a la capital de l’Alta Ribagorça el preu es manté igual que fa un any: 1.398 euros el metre quadrat.