Intenten robar en una hípica de Lleida i els Mossos els enxampen en un aparcament proper
L'alarma del recinte es va activar quan els lladres volien entrar
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 37 anys i dos homes de 23 i 38 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força en una hípica de Lleida. Els fets van passar dimarts cap a les onze de la nit quan es va activar l'alarma d'intrusió al recinte, situat a la partida Plana de Gensana.
Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets i, mentre una d'elles va observar que la porta d'accés estava forçada, una altra dotació va localitzar tres individus vestits amb roba fosca en un aparcament proper.
Després de comprovar que coincidien amb la descripció dels presumptes autors del robatori, es va procedir a la seva detenció. Els detinguts, tots tres amb diversos antecedents, passaran aviat a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.