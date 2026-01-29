SUCCESSOS
Amenaça amb un cúter a una dependenta per robar a Escorxador
El lladre va aconseguir emportar-se els diners
Els Mossos d’Esquadra investiguen un atracament registrat ahir al matí en un establiment comercial al barri d’Escorxador. L’assalt va tenir lloc pocs minuts després de les nou del matí, quan un individu va accedir a la botiga, situada entre els carrers Lluís Companys i la plaça de l’Escorxador, armat amb un cúter. Fonts pròximes van informar que l’assaltant va amenaçar amb l’esmentat cúter la treballadora que es trobava en aquell moment a l’interior del comerç i, després de posar-li l’arma blanca al coll, la va obligar a obrir la caixa enregistradora, aconseguint emportar-se els diners que hi havia. Tot seguit va fugir corrent del lloc, abandonant a la botiga el cúter, que, després de ser recollit per una treballadora amb una bossa, es va entregar als investigadors dels Mossos d’Esquadra per a la seua anàlisi. Fins al lloc també es va traslladar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre la treballadora després de patir una crisi d’ansietat a causa dels fets. Els agents van iniciar la recerca de l’assaltant, per la qual cosa, després de prendre declaració als testimonis, també van visionar les càmeres de seguretat. El desembre passat, un jove va assaltar a última hora de la tarda una farmàcia de la Mariola. Ho va fer armat amb un ganivet i amb la cara tapada, deu minuts abans de l’hora del tancament de l’establiment. Les treballadores van poder amagar-se al lavabo fins que l’assaltant, que es va endur una mica de diners i algun medicament, se’n va anar. A l’octubre, els Mossos van arrestar tres joves, un noi de 18 anys i dos menors, acusats de tres assalts a punta de navalla als barris de Pardinyes i Cappont. Amenaçaven les víctimes amb armes blanques per robar-los.