EDUCACIÓ
Concentració de docents als seus centres abans de l’aturada de l’11
Desenes de docents lleidatans es van concentrar ahir als seus centres en senyal de protesta per les seues condicions laborals abans de la vaga unitària del proper 11 de febrer. “Amb pancartes i accions coordinades, hem fet visible de nou el malestar creixent del col·lectiu davant d’unes condicions laborals insostenibles”, va afirmar una portaveu de la Junta de Personal de Lleida. El personal laboral d’Educació està cridat a la vaga avui davant de la falta de millores salarials.