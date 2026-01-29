CERTÀMENS
Lleida Ocasió posarà a la venda 650 vehicles usats
Se celebrarà del 6 al 8 de febrer i guanya 2.500 m2 de superfície coberta. Hi haurà 33 expositors, el 96% de la demarcació
L’edició número 29 del saló de vehicles usats i de km 0, Lleida Ocasió, se celebrarà del 6 al 8 de febrer amb 33 expositors (dos més que l’any passat) que posaran a la venda 650 vehicles en una superfície de 12.100 m2. La regidora de Promoció de la ciutat, Pilar Bosch, va destacar que han augmentat en 2.500 m2 l’espai cobert respecte a l’any passat, gràcies a la incorporació del pavelló 5. El certamen, organitzat per Fira de Lleida, obrirà de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 i l’entrada és gratuïta. El 80% dels expositors són els de capital, un 16% de la resta de la demarcació i el 4%, d’altres procedències. Bosch va afirmar que “el parc automobilístic està envellit (una mitjana de més de 13 anys) i es necessita aquesta oferta de vehicles a preus assequibles”.
Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç, va detallar que hi haurà utilitaris, cotxes d’alta gamma, 4x4, furgonetes i autocaravanes, amb garantia i facilitats de finançament. Així mateix, hi haurà vehicles de gasolina, gasoil, híbrids i elèctrics.
Sandra Castro, vicepresidenta segona de la Diputació, va subratllar que fires com aquesta “dinamitzen l’economia lleidatana” i va remarcar que es tracta d’“un aparador de luxe” per als compradors. Així mateix, Emília Chacón, directora dels serveis territorials d’Administració Local, va subratllar que Lleida Ocasió “és una demostració més de la potència firal de la ciutat”.
Per la seua part, Mario Pinilla, president de l’Associació d’Empreses d’Automoció, va indicar que al saló es podrà “provar, comparar, informar-se i prendre decisions de compra amb criteri, en un entorn professional i de confiança”.
Va apuntar que a Lleida 173.319 vehicles, el 58,6% del total, tenen més de 10 anys d’antiguitat. A tota la demarcació es van vendre 23.555 vehicles d’ocasió el 2025, un 4,45% més que el 2024. De nous se’n van vendre 8.748.