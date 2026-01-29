La Paeria i la Generalitat acorden ampliar l'Oficina de Lleida Turisme i reforçar l'atenció al visitant
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, vol que la nova oficina "es concep com un element clau per dinamitzar el centre urbà"
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lleida han arribat a un pacte per impulsar el turisme de la ciutat amb una renovada oficina de turisme conjunta. El projecte, impulsat per la Direcció General de Turisme, busca millorar l'atenció al visitant, optimitzar els recursos i reforçar la projecció turística del territori. Aquest pacte també implicarà una ampliació de l'Oficina de Lleida Turisme i esdevindrà un punt informatiu que integrarà els serveis de la Generalitat i els municipals, per oferir una atenció més eficient als visitants basada en una informació més completa i accessible.
A banda de voler millorar l'experiència del visitant, la iniciativa conjunta també busca coordinar les estratègies i missatges locals amb la promoció turística de Catalunya; optimitzar els recursos humans i econòmics; guanyar eficàcia en la gestió; i reforçar el posicionament del territori, integrant-lo dins les rutes, productes i campanyes turístiques del país.
Segons ha valorat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la futura oficina "es concep com un element clau per dinamitzar el centre urbà i reforçar la vinculació del turisme amb la història i la identitat. Lleida és rica en patrimoni amb la Seu Vella, les Adoberies, la mateixa Paeria o el nou Museu Morera. I tot, a una distància assumible a peu. Però també oferim una gastronomia de proximitat que ens caracteritza, una Horta que ens identifica i una activitat cultural en clara efervescència. I som la porta d'entrada al turisme de natura i esport de la demarcació. Per tot això, és clau vendre'ns i explicar-nos. Amb aquesta oficina ho farem encara millor".
Per la seua banda, la directora general de Turisme, Cristina Lagé, creu que "la nova oficina esdevindrà un punt únic d'informació turística que integrarà, en un mateix espai, els serveis municipals i els de la Generalitat, tot oferint una informació més completa, clara i accessible; alineant la promoció local amb les polítiques turístiques del país; optimitzant recursos humans i econòmics; i integrant el territori dins les rutes, productes i campanyes turístiques de Catalunya".