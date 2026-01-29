URBANISME
Pàrquings gratuïts de Lleida impracticables: esplanades que funcionen com a aparcaments estan plenes de clots de grans dimensions
Com les de darrere del Frederic Godàs, al costat del Santa Maria o rere el campus de Cappont
Estacionar a les esplanades que funcionen com a aparcaments gratuïts en diferents punts de la capital s’està convertint gairebé en un esport de risc ja que estan plens de clots, molts de grans dimensions. A més, amb les pluges dels últims dies s’han omplert d’aigua i els conductors no poden calcular-ne la profunditat, situació que dificulta encara més circular per aquestes zones i posa en risc la integritat de la part inferior dels vehicles.
Un dels que estan en pitjor estat és el que està ubicat en una gran parcel·la entre l’Atlètic Segre i el col·legi Frederic Godàs, a Cappont, on es poden veure clots de mida considerable i estan situats de manera que resulta difícil no mullar-se per poder accedir o sortir dels vehicles. Justament fa un any, la Paeria va reparar el paviment de terra d’aquest pàrquing, però s’ha anat degradant de nou. El PP va criticar ahir precisament l’estat en què es troba aquest aparcament, que reclama que sigui asfaltat.
Altres pàrquings en una situació similar són el situat al costat de l’hospital Santa Maria, el de davant de l’institut Torre Vicens i al dels voltants de l’escola Pinyana, a Balàfia. L’ajuntament va indicar ahir que ja tenia previst que la brigada d’acció immediata executarà actuacions de manteniments als solars que funcionen com a pàrquings tan aviat com millori la climatologia.
Un altre dels aparcaments més deteriorats és el de darrere del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), molt utilitzat per la comunitat universitària i la ciutadania en general i que pateix aquest problema de manera recurrent. L’anterior equip rectoral va projectar urbanitzar-lo, però de moment aquesta actuació no s’ha materialitzat i l’actual govern de la UdL va afirmar ahir que la previsió és portar-la a terme aquest any, amb una inversió que s’acostarà als 1,2 milions d’euros i un termini d’execució d’obres de tres mesos.