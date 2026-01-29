UNIVERSITAT
Trobada d’investigadors de ciències socials i química a la UdL
La inclusió social a la Mariola, els efectes del tenis taula en la malaltia de Parkinson o la dimensió social i històrica de les crisis sanitàries a Lleida són les temàtiques d’algunes de les investigacions seleccionades a la convocatòria 2023-2025 d’ajuts de l’Institut d’Investigació de Desenvolupament Social i Territorial de la UdL (INDEST). El Rectorat va acollir ahir la seua jornada anual, en la qual els investigadors van exposar els seus projectes. “Tots tenen un clar impacte territorial”, va explicar la subdirectora de l’institut, Maricel Oró.
D’altra banda, el campus d’Agrònoms va acollir la 14a trobada de joves investigadors dels Països Catalans, organitzada per la Societat Catalana de Química.