PATRIMONI
El Baluard del Rei de la Seu Vella de Lleida ja és un mirador visitable, amb codi QR i audioguia
Les obres per habilitar aquest espai com un mirador públic van començar a finals del 2023
El Baluard del Rei, el més gran i elevat dels quatre que conformen el Turó de la Seu Vella, ja és visitable. Les obres per habilitar aquest espai com un mirador públic van començar a finals del 2023, però van estar paralitzades durant gairebé tot un any al trobar restes arqueològiques més rellevants de les esperades, que van obligar a reformular el projecte.
Hi ha vestigis de construccions dels segles XVII i XVIII, però també de més recents, com un niu de metralladora de la Guerra Civil. S’han col·locat codis QR que remeten a audioguies que expliquen les troballes històriques del baluard. Només queda tancada una part en la qual està pendent reparar un tram de muralla.