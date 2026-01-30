LABORAL
L’automoció constata falta de mecànics especialitzats en cotxes elèctrics a Lleida: “El currículum està obsolet”
L’associació provincial, la Cambra de Comerç i els centres amb FP de manteniment de vehicles treballen per aconseguir formació. Esperen poder impartir ja algun mòdul ben aviat
El parc de vehicles híbrids endollables i elèctrics es comença a enlairar però, paradoxalment, hi ha dèficit de mecànics amb coneixements en electrificació. Així ho va indicar ahir el president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, Mario Pinilla. “Tots els oficis manuals, com lampistes, per exemple, tenen falta de mà d’obra. No es formen prou persones per cobrir totes les ofertes de treball. Però nosaltres tenim un problema afegit, l’electrificació. Encara no s’està formant en aquest àmbit” en els cicles de Formació Professional (FP) de manteniment de vehicles, va afirmar.
Per intentar posar remei a aquesta situació, Pinilla va explicar que des de l’associació fa temps que treballen al costat de la Cambra de Comerç i Educació perquè els centres puguin impartir aquesta formació. “El currículum, que depèn del ministeri, està obsolet i volem desencallar-lo. També hi treballen des de la Confederació Espanyola de Tallers de Reparació”, va assenyalar.
Tanmateix, esperen que la seua tasca conjunta doni els fruits com més aviat millor i aconsegueixin en primer lloc formació en electrificació de vehicles per als professors dels cicles, i d’aquesta manera poder oferir després un mòdul per formar professionals capaços de reparar i fer el manteniment de vehicles elèctrics i híbrids endollables. El director de l’institut Caparrella, Emili Grau, va remarcar que fa un any que tots els centres de la província treballen en aquest projecte. “Estem alineats en la mateixa direcció”, va subratllar.
Segons dades de l’associació, les vendes de vehicles elèctrics a la demarcació van passar de 518 el 2024 a 826 el 2025 i les d’híbrids endollables, de 388 a 934. A la capital, van créixer de 139 a 225 i de 137 a 305, respectivament.
Manca de personal en la majoria d’oficis tradicionals
La majoria d’oficis tradicionals registren actualment a Lleida una manca de professionals qualificats, com per exemple fusters, lampistes, soldadors, especialistes en climatització i operaris de la construcció. Les empreses es troben en serioses dificultats per trobar personal i en alguns sectors fins i tot es posa en risc el relleu generacional per aquest motiu.
Hi ha falta de personal també pel que fa al sector del comerç i l’hostaleria (cambrers i ajudants de cuina), igual com passa en els gremis de fleca i pastisseria i de carnisseria i xarcuteria.
Els sindicats opinen que és necessari apujar sous per atreure els joves i adequar els cicles formatius a les necessitats del mercat laboral.
La sanitat i les cures també estan afectades per aquesta mateixa problemàtica, amb falta de metges, infermeres (especialment llevadores) i auxiliars sanitaris i de geriàtrics.