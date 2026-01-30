PAERIA
Pressupost de la Paeria de Lleida sense censura
Dimarts s’aprovaran els comptes al certificar-se que és inviable un pacte de l’oposició per fer fora del govern el PSC. Segona vegada que passa en 4 anys
El pressupost de la Paeria d’aquest any quedarà aprovat inicialment dimarts al complir-se el mes de termini que l’oposició tenia per presentar una moció de censura per desbancar l’alcalde, Fèlix Larrosa, després que no pogués aprovar els pressupostos i no superés la qüestió de confiança. I és que per fer fora els socialistes seria necessari un acord impossible entre PP, ERC i Junts per sumar majoria, una cosa que els seus líders ja van descartar fa un mes. D’aquesta manera, aquesta serà la segona vegada en la història de Lleida que tira endavant un pressupost amb aquesta fórmula (el primer va ser amb l’alcalde Pueyo el 2022), que serveix per evitar el bloqueig de l’administració.
Els últims anys, ajuntaments com el de Barcelona hi han recorregut diverses vegades per aprovar els comptes. Tant el govern com l’oposició es donen les culpes d’haver arribat a aquesta situació que, a efectes pràctics, ha comportat que el gener hagi estat un mes perdut.
“Aquests dies ens han servit per reflexionar i definir els eixos prioritaris per al que queda de mandat i que presentarem dimarts”, va dir ahir Larrosa. Per la seua part, el cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va assegurar que la censura “mai ha estat viable i és fruit de la incapacitat del PSC d’arribar a acords”. Va definir com “un paripé” la qüestió de confiança i la censura i va admetre que l’ús habitual d’aquest mecanisme “és un reflex de com està la societat, fa falta un canvi”.
La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va dir que aquesta situació “era esperable” atesa “la nul·la voluntat de negociació” del govern. Va recordar que, segons la llei, ja no es poden fer més qüestions de confiança en aquest mandat i va admetre que “se’n fa un abús”. La líder de Junts, Violant Cervera, fins ara era la principal aliada del PSC, va dir sobre la moció de censura que el cap de l’oposició no l’ha plantejat, però que aquest impàs “es podria haver evitat si s’hagués arribat a un acord de pressupost”.
La portaveu de Vox, Gloria Rico, va destacar que “no hi ha hagut una negociació real”. La del Comú, Laura Bergés, va assenyalar que el PSC “ens ha fet perdre un mes” promovent “un model de ciutat caduc” i que hi ha “un abús” de la qüestió de confiança “per anar per la via directa sense pactar”.