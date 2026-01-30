JUSTÍCIA
Reconeixen com a agents de l’autoritat els funcionaris de presons
Aprovació de la reforma al Parlament
El Parlament va aprovar ahir la reforma perquè els funcionaris de presons tinguin la condició d’agents de l’autoritat, equiparant-los amb els Mossos d’Esquadra. Es tracta d’una proposició de llei del PSC que va rebre el vot favorable de Junts, el PPC, Vox i Aliança Catalana. Per la seua part, ERC, els Comuns i la CUP havien presentat una esmena a la totalitat conjunta, que va ser rebutjada. Aquests grups ho van veure un “retrocés” i van alertar que “no aportarà cap solució” als centres penitenciaris. La iniciativa, tramitada pel procediment de lectura única, va nàixer arran de l’assassinat de Núria López, cuinera a la presó de Mas d’Enric, a les mans d’un intern.
La reforma aprovada consta d’un article únic que reconeix la condició d’agents de l’autoritat al personal funcionari i directiu de les presons catalanes que treballen en funcions de règim interior. L’objectiu, segons el text, és “donar seguretat i protecció jurídica” a aquests treballadors. També recull l’obligació de la Generalitat a indemnitzar-los en cas de lesions i danys materials en l’àmbit del seu treball, sempre que no hi hagi dol o negligència.
Els sindicats de presons van aplaudir l’aprovació, que van qualificar de “reivindicació històrica”. UGT Presons va considerar que “és un pas endavant cap a la professionalització del col·lectiu” i li atorga més seguretat jurídica, més drets i també més responsabilitat.
Per la seua part, CSIF va remarcar que suposa “una protecció penal reforçada davant de les agressions i la presumpció de veracitat dels informes i comunicats de fets”.
CCOO va assegurar que és “un pas clau en prevenció i protecció del personal penitenciari”.