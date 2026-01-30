SEGRE

Reconeixen com a agents de l’autoritat els funcionaris de presons

Imatge d’arxiu d’una protesta a la presó de Ponent. - SEGRE

El Parlament va aprovar ahir la reforma perquè els funcionaris de presons tinguin la condició d’agents de l’autoritat, equiparant-los amb els Mossos d’Esquadra. Es tracta d’una proposició de llei del PSC que va rebre el vot favorable de Junts, el PPC, Vox i Aliança Catalana. Per la seua part, ERC, els Comuns i la CUP havien presentat una esmena a la totalitat conjunta, que va ser rebutjada. Aquests grups ho van veure un “retrocés” i van alertar que “no aportarà cap solució” als centres penitenciaris. La iniciativa, tramitada pel procediment de lectura única, va nàixer arran de l’assassinat de Núria López, cuinera a la presó de Mas d’Enric, a les mans d’un intern.

La reforma aprovada consta d’un article únic que reconeix la condició d’agents de l’autoritat al personal funcionari i directiu de les presons catalanes que treballen en funcions de règim interior. L’objectiu, segons el text, és “donar seguretat i protecció jurídica” a aquests treballadors. També recull l’obligació de la Generalitat a indemnitzar-los en cas de lesions i danys materials en l’àmbit del seu treball, sempre que no hi hagi dol o negligència.

Els sindicats de presons van aplaudir l’aprovació, que van qualificar de “reivindicació històrica”. UGT Presons va considerar que “és un pas endavant cap a la professionalització del col·lectiu” i li atorga més seguretat jurídica, més drets i també més responsabilitat.

Per la seua part, CSIF va remarcar que suposa “una protecció penal reforçada davant de les agressions i la presumpció de veracitat dels informes i comunicats de fets”.

CCOO va assegurar que és “un pas clau en prevenció i protecció del personal penitenciari”.

