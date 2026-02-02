Urbanismo
Barrios
El Secà de Lleida creixerà cap al nord amb habitatges fins el camp del Recasens
El nou POUM preveu ampliar la seu de l’AEM amb més equipaments i zones verdes
El nou Pla de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Lleida projecta "un gran espai residencial" a l’extrem nord del Secà, seguint el carrer del Camí de Marimunt fins unir el barri amb el camp municipal de futbol del Recasens, seu de l’AEM. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat aquest matí que l’ajuntament ha treballat en una proposta amb el club i altres col·lectius per construir "un gran espai esportiu i comunitari" amb una "zona d’equipaments i zones verdes al voltant de les actuals instal·lacions del Recasens". L'objectiu serà doble: "millorar l’eficàcia de la competitivitat del club", que podrà créixer en serveis i instal·lacions, i crear "un gran espai de gaudi per als veïns", ha assenyalat.
Larrosa ha visitat aquest matí les obres de renovació del clavegueram al carrer Artur Mor, a la Mariola. Allà ha explicat que està previst que les obres de l’avinguda Balmes, a càrrec de la mateixa empresa, finalitzin al voltant del 20 de febrer. Ha detallat que queden detalls de mobiliari urbà, plantar alguns arbres i elevar tots els passos de vianants perquè quedin en una plataforma única amb les voreres.