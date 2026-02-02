SUCCESSOS
Un veí de Lleida rep un correu fals dels Mossos on li imputen diversos delictes
És una estafa per aconseguir dades de la víctima
Un veí de Lleida va rebre dimecres un correu electrònic simulant ser dels Mossos d’Esquadra que l’informava que tenia pendent un arrest immediat acusat de diversos delictes.
Al correu, els estafadors l’alertaven que l’escrit es feia a petició del director general de la Policia de Catalunya i de l’Agència de Seguretat contra la Ciberdelinqüència de Catalunya amb “relació a diversos ciberdelictes i possessió il·legal de drogues trobades dins del seu ciberespai”.
Així mateix, afegien que diverses agències nacionals i internacionals havien identificat l’usuari per delictes de pornografia infantil, homosexualitat [sic], exhibicionisme, sexe comercial o tràfic de drogues.
Per això, instaven a presentar-se a una comissaria o respondre al correu. L’objectiu d’aquestes estafes és aconseguir dades personals o bancàries.