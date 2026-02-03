URBANISME
Planten divuit arbres i 1.300 arbustos a la plaça Cervantes
Perquè facin ombra a l’estiu
La plaça Cervantes comptarà amb divuit nous arbres i 1.365 plantes arbustives en les properes setmanes. Una iniciativa que l’ajuntament impulsa per fer “més verda” aquesta cèntrica plaça, millorar la biodiversitat urbana i mitigar les altes temperatures durant l’estiu. Entre les espècies que es plantaran hi haurà alzines, lledoners, roures, firmianes i freixes, mentre que als parterres hi haurà diferents espècies de plantes arbustives, herbàcies i plantes enfiladisses, entre d’altres. La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va visitar ahir els treballs de plantació amb tècnics i representants de les associacions de veïns. Va assenyalar que aquesta actuació a la plaça Cervantes s’està portant a terme en altres punts de la ciutat, com per exemple al barri del Secà de Sant Pere o a la plaça Sant Jordi de la Bordeta, per a així habilitar corredors i espais verds que facin ombra als veïns a l’estiu. Val a recordar que l’any passat el consistori ja va fer obres similars, com per exemple les rondes verdes que va habilitar al carrer Riu Ebre de Cappont i a Doctor Fleming, al costat del Camp d’Esports. En els propers anys la Paeria farà més plantacions per la ciutat.